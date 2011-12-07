hour

Алексей hour

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка и установка шаблона на 1С-Битриксе

    Добрый день! Нужно сверстать и установить шаблон для Битрикса. Функционально шаблон похож на www.petrovkamed.ru Дизайн сделан в Иллюстраторе (.ai). Сейчас сайт выглядит так: www.ateclinic.ru. Покупался готовый продукт: Сайт для медицинских учреждений, который потом доделывали. От ...

    Битрикс
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта медицинского центра

    Нужно наполнить сайт медицинского центра Разделы для наполнения: - Главная страница (тест для главной) - О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся) - Услуги и цены: (описание порядка 40 услуг с ценами) Необходимо наполнить эти разделы текстами, используя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос сайта на Joomla

    Нужно перести сайт www.edagum-sm.ru c TYPO3 на Joomla (2.5 последнюю русифицированную версию), с сохранением всего что есть (структуры, дизайна, текстов и т.д.) Оплата СТРОГО ПОСЛЕ завершения переноса!!! Предлагайте Вашу цену и сроки.

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется seo-копирайт

    Необходимо написать 5 статей по 1500-3000 символов каждая с плотностью ключа 5-6%. Статьи должны быть интересными и уникальными по Advego (&gt; 95%), и идеальными для поисковиков, также сделать литературные перевод на английский язык Тематика статей: Мода Первая статья: О ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
$200
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта медицинского центра
Алексей - отличный заказчик. Всегда на связи, все вопросы решаются по мере поступления. Своевременная оплата, вежливое, приятное общение. Рекомендую.
Все четко и в срок.
Ответный отзыв
maarkus
Марк 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Перенос сайта на Joomla
Доволен сотрудничеством, отличный заказчик, грамотное техзадание
Отличный исполнитель, работой очень доволен. Могу смело всем рекомендовать!!!
Ответный отзыв