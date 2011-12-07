Добрый день! Нужно сверстать и установить шаблон для Битрикса. Функционально шаблон похож на www.petrovkamed.ru Дизайн сделан в Иллюстраторе (.ai). Сейчас сайт выглядит так: www.ateclinic.ru. Покупался готовый продукт: Сайт для медицинских учреждений, который потом доделывали. От ...