Наполнение сайта медицинского центра

Нужно наполнить сайт медицинского центра

Разделы для наполнения:

- Главная страница (тест для главной)

- О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся)

- Услуги и цены: (описание порядка 40 услуг с ценами)

Необходимо наполнить эти разделы текстами, используя поисковые фразы и словосочетания. По возможности перелинковать ссылки в текстах между разделами. желательно для каждого раздела (страницы) сформировать title, description, keywords, h1 и т.д.

Желательно знание медицинской тематики.

Отдельным заказм 10 статей о мед. центре и услугах для размещения на других ресурсах.

Предлагайте цены и сроки.

ОПЛАТА СТРОГО ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА!!!