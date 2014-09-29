Наполнение сайта медицинского центра

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Завершен10 заявок199 просмотров

Нужно наполнить сайт медицинского центра

Разделы для наполнения:

- Главная страница (тест для главной)

- О центре (краткая информация о том, чем мы занимаемся)

- Услуги и цены: (описание порядка 40 услуг с ценами)

Необходимо наполнить эти разделы текстами, используя поисковые фразы и словосочетания. По возможности перелинковать ссылки в текстах между разделами. желательно для каждого раздела (страницы) сформировать title, description, keywords, h1 и т.д.

Желательно знание медицинской тематики.

Отдельным заказм 10 статей о мед. центре и услугах для размещения на других ресурсах.

Предлагайте цены и сроки.

ОПЛАТА СТРОГО ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА!!!

13 лет назад
hour
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад
$200
10 дней
Все четко и в срок.
Алексей - отличный заказчик. Всегда на связи, все вопросы решаются по мере поступления. Своевременная оплата, вежливое, приятное общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
50 отзывов
13 лет назад

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