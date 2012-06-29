# 1 — $ 55

Необходимо придумать название нового бренда, которое должно:

1. Отвечает описанным в Брифе задачам

2. Уникально. И соответствует позиционированию компании.

3. Охраноспособно

4. Проходит проверку по базам Федерального Института Патентной Собственности на предмет возможности регистрации

5. Отлично работает с целевой аудиторией с точки зрения маркетинга и брендинга

6. Обладает хорошим потенциалом для графического воплощения в логотипе или упаковке

7. Хорошо звучитв русском и английском варианте, содержит не более 5 символов

8. Обладает графическими рифмами

9. Хорошо запоминается вашей целевой аудиторией

О бренде:

НОВЫЙ БРЕНД ДЛЯ ПРОДАЖ мебельной ФУРНИТУРЫ И ВСЕХ ВИДОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, СОХРАНЯЮЩИЙ ОБЩИЙ ПРИНЦИП СТАРОГО (ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ЛОМАНЫЕ ЛИНИИ)

Ссылка на действующий сайт http://kdm-opt.ru/

В настоящее время компания носит название «КДМ», и предлагает на Российском рынке два бренда

КДМ (комплектующие для мебели)

EVA (Енин Виктор Александрович, - владелец компании)

Основное направление компании: ИМПОРТ всего, что может потребоваться для производства мебели и комплектующих для нее (что не производят, либо не рентабельно производить в России).

Направления: 1. ФУРНИТУРА

2. МОЙКИ

3. ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

5. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТРАСОВ +