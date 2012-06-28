Нужны 4 простых текста (на главную + 3 описания разделов). Объем - 1000 К б/пр. Ключей нет. Исходную инфу дам. Кто почем?
Сделать рерайт
Нужно сделать рерайт полных и кратких описаний всех товаров на сайте http://stabiltron.ru
Хочется определиться с ценой и со сроками.
Предполагается делать рерайт партиями, по категориям.
Заявки фрилансеров
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