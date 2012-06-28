Сделать рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок315 просмотров

Нужно сделать рерайт полных и кратких описаний всех товаров на сайте http://stabiltron.ru

Хочется определиться с ценой и со сроками.

Предполагается делать рерайт партиями, по категориям.

13 лет назад
stickman
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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