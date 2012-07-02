Копирайт статьи о каталоге гостиниц

Вы когда-нибудь видели самого лучшего работодателя? Сабиров Сабир - лидер списка! Отличное, четкое ТЗ, понимание, отличное общение и море других плюсов. Что сказать о минусах... Погодите, какие минусы? Проще говоря, их нет! Буду рад работать еще с Вами! Спасибо за то, что Вы есть!