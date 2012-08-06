Написать SEO-статьи для сайта про ремонт ноутбуков

Есть список ключевых слов, сгруппированных по схожим запросам (номер в столбце 1). Необходимо написать оптимизированные под эти запросы тексты страниц на сайт о ремонте ноутбуков. Объем каждой статьи примерно 2000 знаков. Предложения жду в ЛС с ценой и сроками, а так же ссылками на ваши работы.

Требования к текстам:

- текст полностью уникальный

- уровень плотности ключевых слов (процент соотношения ключевых слов к числу всех слов) в тексте должен быть не выше 5-8%;

- ключевые слова (моменты) текста (не SEO-ключи!) желательно выделять (например, полужирным шрифтом);

- По возможности использовать заголовки h2 с ключевыми словами

полагаюсь на ваш профессиональный опыт. если вы знаете все секреты написания приятного для яндекса текста - вам и карты в руки.