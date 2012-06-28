Требуется описание товаров в интернет-магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок175 просмотров

Для интернет-магазина, продающего экологически чистую посуду с керамическим покрытием, требуется создать описания товара. Размер каждого текста 700 знаков (без пробелов). Тексты должны быть уникальными.

Текст вкратце должен описывать преимущества конкретного товара. В тексте должны 1 раз (или более) обязательно встречаться ключевые слова (будут предоставлены). Специфика товара такова, что некоторые позиции очень похожи, отличаются лишь размером. Например, сковороды из одной серии обладают аналогичными характеристиками, отличаются лишь диаметром: 20см, 24см, 26см, 28см. Для каждого такого товара текст должен быть уникальным.

Описание должно вестись на языке преимуществ - расхваливать товар, говорить о том, где он может быть применен, говорить о его положительных качествах и характеристиках. Необходимо, чтобы после прочтения текста у человека появилось желание купить этот товар.

На первом этапе работы вам необходимо будет написать 1–3 текста (будут оплачены). Тексты оцениваются, обсуждаются, вносятся корректировки (если требуется). Если сработаемся, то будет предоставлено основное задание — написание остальных текстов.

Перед написанием текстов необходимо ознакомиться с тематикой керамической антипригарной посуды, что это такое, ее преимущества, правила использования и т.д.

Оплата в WMR.

13 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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