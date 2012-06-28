Приватный проект для Кайлин Инна (Kailyn)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок143 просмотра

Требуется написание тематических статей для интернет-магазина освещения и светового оборудования.

Статей много, приветствуется инициатива по темам.

Написание статей
13 лет назад
dkuzevanov
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$500
30 дней
Рад продолжению нашего сотрудничества. Работа сделана в срок, на профессиональном уровне. Будем работать дальше. Советую данного исполнителя!
Только положительные эмоции от сотрудничества! Работаем с Дмитрием давно. Рекомендую надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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