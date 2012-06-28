Я планирую закупать статьи для сайта service96.ru, для начала 20 шт., по 2-3 шт в день. Темы: техническое обслуживание ходовой - подвески -//- карбюратора, инжектора -//- колес это все с ...
Приватный проект для Кайлин Инна (Kailyn)
Требуется написание тематических статей для интернет-магазина освещения и светового оборудования.
Статей много, приветствуется инициатива по темам.
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