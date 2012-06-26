Требуется срочно наполнить сайт по одежде! От Вас только Описание, Мета-тег «Описание» Мета-тег «Ключевые слова»

В среднем описание товара 200–300 символов. (описание писать самому примерно как тут http://www.wildberries.ru/)

Писать нужно будет сразу в админку, Стоимость 10 руб/единица товара.