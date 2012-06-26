Требуется рерайтер ДЕВУШКА, для ежедневного рерайтинга новостей и статей по следующим темам: Мода и красота Шоу-бизнес Политика Экономика Недвижимость Бизнес Внимание! Нахождение в Skype или ICQ ежедневно, обязательно. ...
Требуется срочно наполнить сайт по одежде
Требуется срочно наполнить сайт по одежде! От Вас только Описание, Мета-тег «Описание» Мета-тег «Ключевые слова»
В среднем описание товара 200–300 символов. (описание писать самому примерно как тут http://www.wildberries.ru/)
Писать нужно будет сразу в админку, Стоимость 10 руб/единица товара.
Заявки фрилансеров
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