Написание текстов, 1000 симв. б.п. = 30 руб около 100 текстов
Написание текстов для сайта
Тематика сайта - туризм, тур. аг-во
Необходимы услуги по написанию статей на тему туризма, новости.
Пишите цену за 1000-2000 знаков для статей и 500-700 знаков для новостей.
Заявки фрилансеров
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