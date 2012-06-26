Статьи для блога. Персонально для tetyanazshmurko.

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки129 просмотров

Статьи для блога на тему ПАММ инвестирования.

Статьи должны быть написаны «живым» языком, а не академическим.

Требования к статье:

- уникальность по advego plagiatus не ниже 90%;

- оптимизировать под ключевые слова нет необходимости;

- объем 4000 знаков, максимум 5000 знаков.

Оплата 50 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Таким образом мин. стоимость $6, максим. - $7,5

Срок написания на статью - 2дня.

Подробное задание в приватном сообщении.

Написание статей
13 лет назад
gaver
63 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$6
2 дня

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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