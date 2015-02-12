Подготовить статьи (рерайт) - лекарство.

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Завершен22 заявки308 просмотров

Статьи из Ворда с картинками, объем около 30 кб. на 8 статей, желательно красиво отформатированным (подчеркивания, курсивы, пункты, картинки из Ворда ...).

Статьи собраны из разных источников, попадаются уникальные вставки, оплачивать буду все как за рерайт, но можно уникальные куски оставлять... их там не так много впрочем.

Пример текста:

"В 1788 году он путем сублимации выделил из березовой коры соединение белого цвета, обладающее максимальным лечебным эффектом в лечении ожогов и поверхностных травм. "

Текст непростой для рерайта, поэтому можно добавлять информацию из других источников, сделать как копирайт. Тут обычного рерайта мало для этой темы. Нужен человек который понимает как надо работать с такими текстами, с такой тематикой, чтобы поисковики не посчитали сайт очередной пустышкой.

13 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Рекомендую )
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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