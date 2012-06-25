Написать комментарии к новостям

Нужны активные люди для перепоста со сторонних ресурсов мастер-классов по рукоделию, новостей, статей и т.п. Т.к. работа абсолютно не пыльная, то оплата - 10 центов за статью, мк и блок новостей из 10 шт. ...
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Написать комментарии к разным статьям, нуждаюсь около 50к знаков, 1$ - 1к знаков.
Связь через асю.
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