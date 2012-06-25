Написать комментарии к новостям

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Закрыт12 заявок306 просмотров

Написать комментарии к разным статьям, нуждаюсь около 50к знаков, 1$ - 1к знаков.

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13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров