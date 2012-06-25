написание сео-статей для сайта (юристы). выбор по цене и срокам
Требуется написать контент для сайта недвижимости
Ведется разработка сайта недвижимости.
Необходимо наполнить информацией: главную страницу сайта, информацию о сервисах, правилах портала.
Примерное число страниц 10-15 шт.
Подробная информация в Skype
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