Необходимо написание 7-х уникальных статей-обзоров, каждая 1500 символов без пробелов, для сайта http://petryaevy.ru/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — организация мероприятий, проведение праздников, фокусы. Интересует: - Стоимость работ - ...
Свадебный копирайт
нужен авторский текст для раздела "о компании" свадебного производителя платьев (Россия), ~ 4000-5000зн., не меньше;
можно частью включить общую интересную инф-ю о свадьбах
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