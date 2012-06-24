Свадебный копирайт

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Закрыт31 заявка236 просмотров

нужен авторский текст для раздела "о компании" свадебного производителя платьев (Россия), ~ 4000-5000зн., не меньше;

можно частью включить общую интересную инф-ю о свадьбах

13 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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