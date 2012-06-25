Необходимо написание статей, качественно и быстро

Необходимо написание 7-х уникальных статей-обзоров, каждая 1500 символов без пробелов, для сайта http://petryaevy.ru/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — организация мероприятий, проведение праздников, фокусы.

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Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

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