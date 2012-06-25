Необходимо написание статей, качественно и быстро

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок251 просмотр

Необходимо написание 7-х уникальных статей-обзоров, каждая 1500 символов без пробелов, для сайта http://petryaevy.ru/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — организация мероприятий, проведение праздников, фокусы.

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

Ключевые фразы:

"выступление на новогоднем корпоративе"-1 точное вхождение

"фокусы на новый год"-1 точное вхождение

"развлечения на новый год"-1 точное вхождение

"тамада на юбилей недорого"-1 точное вхождение

"проведение корпоратива на новый год"-1 точное вхождение

"тамада на свадьбу недорого москва"-1 точное вхождение

"ведущий на новогодний корпоратив"-1 точное вхождение

"организация праздников для детей"-1 точное вхождение

"тамада на корпоратив"-1 точное вхождение

"сколько стоит тамада на свадьбу"-1 точное вхождение

"тамада на юбилей цены"-1 точное вхождение

"тамада на новый год"-1 точное вхождение

"проведение новогоднего корпоратива"-1 точное вхождение

"конферансье"-1 точное вхождение

"новогодний корпоратив"-1 точное вхождение

"развлечения на новый год"-1 точное вхождение

"проведение праздников корпоративов"-1 точное вхождение

"ведущий тамада на юбилей"-1 точное вхождение

"ведущие праздников москва"-1 точное вхождение

"конферансье ведущий"-1 точное вхождение

"самый лучший тамада"-1 точное вхождение

Написание статей
13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$25
1 день
Качественно и в короткий срок.Виталий выполнил задание, подошел творчески и с энтузиазмом. Буду сотрудничать и впредь.
Вы когда-нибудь сталкивались с заказчиком, который не только дает интересные, грамотные статьи, но и предоставляет массу удовольствий от сотрудничества? Максим - один из них, скажу даже больше, лидер среди этого списка! Спасибо за работу! Буду рад сотрудничать с Вами снова!

Заявки фрилансеров

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Серия из 10-20 статей для блога

    Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования. Статьи должны быть написаны "живым" языком, а не академическим. Первая статья на тему «Лучшие ПАММ счета». Требования к статье: ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты - грузоперевозки

    Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста). Использование в тексте заданных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов на продукты и заведения

    Добрый день. И опять мне нужны исполнители для общения на сайтах отзывов. Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на сайте: оставить отзывы, откомментировать отзывы других людей. Оплачиваться будет каждый ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи - тематика заборы

    Нужны статьи на следующие темы: Заборы для дачи Цена заборов - что почем... Забор своими руками 3-3.5 тыс уник текста + 2-3 картинки... Указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение каталога банкетных залов

    $100

    Требуется копирайтер для наполнения интернет каталогов банкетных залов. Желателен опыт работы в сфере общественного питания, знание тонкостей организации банкетов, и других около банкетных услуг. Портфолио или пример статьи на данную тематику приветствуется.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 уникальных SEO статьи

    $100

    Ключевые слова: - Электромонтаж - Электромонтажные работы - Замена электропроводки (в коттедже, квартире) - Установка розеток ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайтов на регулярной основе

    $500

    Требуется копирайтер для регулярной работы по написанию текстов для сайтов по различным тематикам а)seo тексты б)рерайтинг текстов, новостей в) рекламные тексты г)тексты по описанию товаров д)другие тексты ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для сайта

    Для сайта, посвященного теме внедорожников, в частности автомобиля НИВА (тюнинг, обслуживание, модернизация, снаряжене и т.д.) требуются тематические статьи. Можно качественный рерайт доведенный до состояния уникальности. Каждая статья - отдельный тематический текст, посвященный определенной теме. например ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад