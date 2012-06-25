Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования. Статьи должны быть написаны "живым" языком, а не академическим. Первая статья на тему «Лучшие ПАММ счета». Требования к статье: ...
Необходимо написание статей, качественно и быстро
Необходимо написание 7-х уникальных статей-обзоров, каждая 1500 символов без пробелов, для сайта http://petryaevy.ru/
Написание на разовой основе.
Специфика сайта — организация мероприятий, проведение праздников, фокусы.
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- Уникальность текста 95%-100%
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.
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