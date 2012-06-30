Тексты - грузоперевозки

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Завершен17 заявок615 просмотров

Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста).

Использование в тексте заданных ключевых слов.

Каждый текст объемом не менее 3000 символов.

Примерная производительность - 3 текста в день.

Предлагайте цены за 1 текст объемом 3000 символов.

Способ оплаты желательно QIWI (в крайнем случае Яндекс Деньги или Web Money).

Оплата производится по факту выполнения работы (сдали текст - получили оплату).

13 лет назад
WebAir
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Выполнено всё в срок и качественно. Сотрудничеством очень довольна! Надеюсь на дальнейшую работу.
Сотрудничеством довольна. Четкое тз, своевременная оплата. Спасибо за доверие.

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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