Тексты - грузоперевозки

Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста).

Использование в тексте заданных ключевых слов.

Каждый текст объемом не менее 3000 символов.

Примерная производительность - 3 текста в день.

Предлагайте цены за 1 текст объемом 3000 символов.

Способ оплаты желательно QIWI (в крайнем случае Яндекс Деньги или Web Money).

Оплата производится по факту выполнения работы (сдали текст - получили оплату).