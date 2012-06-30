Доброго. Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов. Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить ...
Тексты - грузоперевозки
Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста).
Использование в тексте заданных ключевых слов.
Каждый текст объемом не менее 3000 символов.
Примерная производительность - 3 текста в день.
Предлагайте цены за 1 текст объемом 3000 символов.
Способ оплаты желательно QIWI (в крайнем случае Яндекс Деньги или Web Money).
Оплата производится по факту выполнения работы (сдали текст - получили оплату).
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