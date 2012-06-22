Постоянный рерайт текстов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки690 просмотров

Доброго.

Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала.

Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов.

Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить рерайт статьи вставив ключевые слова по 3 раза в текст + 1 в заголовок.

Объемы средние/большие и постоянно, очень важно грамотно излагать мысли и тексты не вода, а посвящены данному ключу, не новости.

Оплата фиксированная 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Не знаете русского языка — проходите лучше мимо.

Набор буков и полный бред — идем мимо!

13 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранные исполнители

Annie_McQueen
Татьяна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Annie_McQueen
Татьяна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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