Постоянный рерайт текстов

Доброго.

Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала.

Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов.

Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить рерайт статьи вставив ключевые слова по 3 раза в текст + 1 в заголовок.

Объемы средние/большие и постоянно, очень важно грамотно излагать мысли и тексты не вода, а посвящены данному ключу, не новости.

Оплата фиксированная 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

Не знаете русского языка — проходите лучше мимо.

Набор буков и полный бред — идем мимо!