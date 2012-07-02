Рерайт статьи на английском.

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Завершен3 заявки173 просмотра

нужно сделать не большой рерайт 1 статьи, в 500 знб на Английском языке.

Сделать нужно 7 вариантов, уник по адвего от 95%.

13 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Сделал все быстро и качетсвенно.Работой доволен.
Хороший заказчик. Приятно работать. Были нюансы, но в целом работа прошла хорошо.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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