Здравствуйте. Необходим копирайтер на постоянную работу. Есть несколько интернет магазинов, тематика - телефоны, планшетные ПК, часы, и прочая электроника. Необходимо сделать тексты для товаров. Приблизительный объем 400-500 товаров на которые нужно описание ...
Рерайт статьи на английском.
нужно сделать не большой рерайт 1 статьи, в 500 знб на Английском языке.
Сделать нужно 7 вариантов, уник по адвего от 95%.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать красивый, продающий текст для страницы акции, сайта мебельной тематики http://profimebel.com.ua/skidka Объём текста не должен быть большим, и должен ограничиться несколькими абзацами. Предпочтение будет отдано исполнителю, ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
необходимо написать статьи о 13 видах справок, объемом 3000 збп каждая. оплата - 11 грн для украины или 45руб. для россии за кило збп.Закрыт13 лет назад
- $20
Нужно 15 SEO статей. На каждую статью дам ключевые фразы. Каждый ключевик должен упоминаться в статье от 5-7%% раз. Тема статьи должна соответствовать ключевику. Объем каждой статьи примерно 1500 знаков без ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Предмет, дисциплина: Бухгалтерский учет Содержание: Практика По заданию Срок исполнения до 4 дней Жду предложений по ценеЗавершен13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходим пакет из 10 статей для Миралинкса. Тематика: Организация свадебв. Требования: 1) 100% принятия статей в Миралинкс; 2) Статьи должны быть в формате пакетной ...Завершен13 лет назад
- $55
Нужно 55к знаков рерайта за 55 wmz. 10 статей по 2,5к знаков и 10 статей по 3к знаков. Тематика сайтов про Интернет (вконтакте, поисковые системы). Источники для рерайта укажу. Если ваш рерайт ...Завершен13 лет назад
Необходим недорогой (работа не сложная, предпочтение низкой цене) ручной рерайт (без синонимайзеров) большого количества текста, примерно 0,5 млн знаков без пробелов. Искать ничего не нужно, источник в наличии. Предпочтение низкой цене ...Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день, коллеги. Нужно отрерайтить текст (на выходе получить 2000 знаков), который прикреплен к письму. Текст должен быть красивым, легким и запоминающимся. Рерайт нужно сделать в течение часа. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется дописать контент на сайт по продаже пластиковых окон, дверей и т.д. текст обязательно уникальный, можно рерайт... Объем порядка 10 тыс знаков пишите ваши цены за 1000 ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт13 лет назад