10 статей для Миралинкс (Свадьбы)

Есть технический отчет с путешествия по Алтаю. Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html Нужно его переписать литературно, естественно сократить. Оставляйте заявки с вашей ценой. Буду смотреть отзывы и приму заявку. Оплата - перевод на ...