Нужно 55к знаков рерайта за 55 wmz. 10 статей по 2,5к знаков и 10 статей по 3к знаков. Тематика сайтов про Интернет (вконтакте, поисковые системы). Источники для рерайта укажу. Если ваш рерайт ...
10 статей для Миралинкс (Свадьбы)
Добрый день!
Необходим пакет из 10 статей для Миралинкса.
Тематика: Организация свадебв.
Требования:
1) 100% принятия статей в Миралинкс;
2) Статьи должны быть в формате пакетной загрузки;
3) каждая статья отдельно, в файле txt, с тегами html, подзаголовки выделены h2 и т.д.;
4) прописаны все дополнительные поля: заголовок, описание, title, keywords, description, рекомендуемое для URL имя (транслит), текст анонса.
5) объем статьи 2100–2500 знаков без пробелов (без учета доп. полей);
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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