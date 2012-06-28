Нужно 55к знаков рерайта за 55 wmz. 10 статей по 2,5к знаков и 10 статей по 3к знаков. Тематика сайтов про Интернет (вконтакте, поисковые системы). Источники для рерайта укажу.

Если ваш рерайт похож на синонимайз, не обращайтесь пожалуйста. Если ваши рерайты уникальны и хорошо читаются, буду обращаться еще.

Желательно справиться за 4-5 дней.