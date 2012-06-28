Переписать литературно и с "огоньком"

Есть технический отчет с путешествия по Алтаю.

Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html

Нужно его переписать литературно, естественно сократить.

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