Нужно написать 3 статьи про альбомы для монет. Описать какие бывают альбомы, где можно их купить, зачем вообще покупать альбомы для монет. Одна статья — 2000 знаков. Уникальностью 95–100%. Вставить ключи: альбом для монет ...
Переписать литературно и с "огоньком"
Есть технический отчет с путешествия по Алтаю.
Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html
Нужно его переписать литературно, естественно сократить.
Оставляйте заявки с вашей ценой. Буду смотреть отзывы и приму заявку.
Оплата - перевод на карточку банка, на р/с, или weboney
В заявке укажите Сумму и Срок, чтобы я смог ее принять.
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