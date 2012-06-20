Статьи для сайта "Рецепты макарон"

Предлагаю Длительное сотрудничество. Необходимо раз в неделю писать статью на сайт kotovasia.su

Статья должна быть размером 1200 - 1400 знаков. Только копирайт или хороший рерайт. Без фокусов со шрифтом и т.д.

Плачу регулярно, по факту, без задержек по вебмани.

Ваши цены?

Юлия