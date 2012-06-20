Здравствуйте, нужно 23 статьи для сайта строительной тематики, статьи по 2000 знаков, выберу кандидата исходя из цена/отзывы. Оплата по факту статей. В дальнейшем понадобится регулярно писать статьи на сайт.
Статьи для сайта "Рецепты макарон"
Предлагаю Длительное сотрудничество. Необходимо раз в неделю писать статью на сайт kotovasia.su
Статья должна быть размером 1200 - 1400 знаков. Только копирайт или хороший рерайт. Без фокусов со шрифтом и т.д.
Плачу регулярно, по факту, без задержек по вебмани.
Ваши цены?
Юлия
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