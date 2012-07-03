23 статьи для сайта строительной тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок265 просмотров

Здравствуйте, нужно 23 статьи для сайта строительной тематики, статьи по 2000 знаков, выберу кандидата исходя из цена/отзывы. Оплата по факту статей. В дальнейшем понадобится регулярно писать статьи на сайт.

13 лет назад
igorshepe
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$92
3 дня
Было приятно работать, всё было написано качественно и в срок. Еще не раз обращусь.
Игорь приятный в общении человек и серьезный заказчик. Получила четкое ТЗ и своевременную оплату за работу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад

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