нам необходимо дописать техническое задание на разаработку сайта, которое уже написано на 60 % к сожалению менеджер который его писал переключен на другой проект, но в конце вашей работы именно он будет заниматься ревь1ю. ...
23 статьи для сайта строительной тематики
Здравствуйте, нужно 23 статьи для сайта строительной тематики, статьи по 2000 знаков, выберу кандидата исходя из цена/отзывы. Оплата по факту статей. В дальнейшем понадобится регулярно писать статьи на сайт.
Выбранный исполнитель
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