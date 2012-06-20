Рерайт, перевод статей на фототематику

Нужны рерайтеры и/или переводчики статей на фототематику. Статьи будут разные, как обзорного, так и технического плана.

Примеры статей: http://blog.photosale.in.ua

Проект на постоянной основе!! Периодичность написания - от 2 статей в неделю.

Просьба не беспокоить, если ваша цена более 30 руб. за 1000 знаков.

Ваши вопросы, контакты и примеры работ высылайте на почту [email protected].