Рерайт, перевод статей на фототематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок241 просмотр

Нужны рерайтеры и/или переводчики статей на фототематику. Статьи будут разные, как обзорного, так и технического плана.

Примеры статей: http://blog.photosale.in.ua

Проект на постоянной основе!! Периодичность написания - от 2 статей в неделю.

Просьба не беспокоить, если ваша цена более 30 руб. за 1000 знаков.

Ваши вопросы, контакты и примеры работ высылайте на почту [email protected].

Написание статей
13 лет назад
Incensus
Дмитрий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новость и статьи для сайта.

    Для сайта http://usbgifts.com.ua/, нужно написать 2-3 новости и около 10 обзорный статей. Тексты должны содержать ключевые слова. Интересуют сроки выполнения и цены.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание анкоров.

    Есть 104 низкочастотных запроса. Нужно написать около 10 текстов к каждому для биржи ссылок. Точные и разбавленные вхождения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Длительное ежедневное наполнение блога

    $250

    Требуется создавать посты на заданные ключевые слова и фразы. Ключевые слова или фразы буду давать ежедневно в рабочие дни по 1-3 группы. (одна группа-один пост. Ключевые слова или фразы в группе будут разделяться запятыми) ...

    Написание постов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание текстов. Приватно для karver.

    Требуется написать следующие тексты. 4 письма, информационные, которые будут использоваться для отсылки пользователям. Тексты: О нас, Лицензия, Ответственная игра, Безопасность (каждый 1000 знаков).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение новостной ленты сайта парфюмерии

    $100

    Временный проект. На три недели нужен человек, который будет писать новости на сайт парфюмерии. Новости представляют собой переводы англоязычных заметок. Я кидаю Вам ссылку на новость на англ языке, вы делаете перевод ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайт на тему косметики (товары)

    $50

    Требуется написать текст 4 текста (сео-копирайт), общий объем около 7к знаков. Тема женская косметика (товары), для интернет магазина. Оплата строго ЯД, качество и уникальность 100%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вопросы для онлайн-игры

    Вопросы для онлайн-игры аналога «Кто хочет стать миллионером?» («О, Счастливчик!»). Что требуется: на сайте в форму вставлять вопрос и 4 варианта ответа. Просьба указывать: стоимость за 100 вопросов; максимальное количество ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг. Тема - Аренда/Города.

    Нужен качественный копирайтинг на тему - аренда посуточно и аренда в частном секторе, объем 1500-2000 зн. ТЗ в прикрепленном файле. Городов много. предложение только для резидентов РФ

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайтов игровой тематики

    Нужно написать (больше копирайт) примерно 30 статей по игре Аллоды Онлайн и Моду ДэйЗ. Объем от 500 до 3000 символов без провелов в статье. Кто знаком с темой или просто может в ней разобраться пишите ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи по автомобильной тематике

    Требуется поиск информации по заданным маркам и моделями автомобилей, комбинирование этой информации и рерайтинг. Творческий подход и отличное знание автомобильной отрасли. К готовой статье должны прилагаться все используемые источники. WMZ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад