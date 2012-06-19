Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируется в несколько стадий. Бюджет: не больше ...
Копирайтинг. Тема - Аренда/Города.
Нужен качественный копирайтинг на тему - аренда посуточно и аренда в частном секторе, объем 1500-2000 зн.
ТЗ в прикрепленном файле. Городов много.
предложение только для резидентов РФ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать (больше копирайт) примерно 30 статей по игре Аллоды Онлайн и Моду ДэйЗ. Объем от 500 до 3000 символов без провелов в статье. Кто знаком с темой или просто может в ней разобраться пишите ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется поиск информации по заданным маркам и моделями автомобилей, комбинирование этой информации и рерайтинг. Творческий подход и отличное знание автомобильной отрасли. К готовой статье должны прилагаться все используемые источники. WMZ.Закрыт13 лет назад
Требуется сделать рерайт 3 статей + написать одну уникальную статью. Данные во вложении.Завершен13 лет назад
Для наполнения сайта новостями о продукции компании Apple требуется переводчик-копирайтер-журналист. Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple и вообще обо ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищется человек для поиска, рерайта и копирайта текстов (статей, обзоров, отзывов) на тему инженерного оборудования (отопление, водоснабжение, сантехника, канализация). Т.е. должно быть относительное глубокое понимание предмета. Для начала нужно будет сделать 10 текстов, в среднем ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайт (рерайт) по тематике "Строительство и ремонт". Нужны мотивирующие статьи о выгодах ремонта у компаний объёмом 1000-2000 знаков. Оплата 1-2 долл за 1000 без проб. Опыт обязателен. Плачу честно. ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо заполнить контентом сайт, посвященный продаже, обслуживанию и внедрению 1С, Microsoft и другого софта. Тексты необходимо писать в формате отзывов клиентов. Формат - два отзыва на страницу, объем и ключевики указаны общие на два ...Закрыт13 лет назад
Нужен грамотный копирайтер которые напишет качественные SEO статьи на тему Шёлкогого и хлопчатого постельного белья. Объём работы постоянный и не маленький. Нужны тексты примерно на 2500-2000 знаков ТЗ и всё остальное при общении ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо заполнить сайт purum.ru: главная, о нас и ещё несколько страниц. Текст должен быть лаконичным и легко читаемым. Желательно добавить в статьи ключи. Ключи выдам уже после выбора исполнителя. Пишите свою цену и ...Завершен13 лет назад