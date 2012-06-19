Копирайтинг. Тема - Аренда/Города.

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Закрыт7 заявок184 просмотра

Нужен качественный копирайтинг на тему - аренда посуточно и аренда в частном секторе, объем 1500-2000 зн.

ТЗ в прикрепленном файле. Городов много.

предложение только для резидентов РФ

13 лет назад
acopy
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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