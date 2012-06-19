Необходимо заполнить контентом сайт, посвященный продаже, обслуживанию и внедрению 1С, Microsoft и другого софта. Тексты необходимо писать в формате отзывов клиентов. Формат - два отзыва на страницу, объем и ключевики указаны общие на два ...
Нужны статьи по тематике "Строительство и ремонт"
Требуется копирайт (рерайт) по тематике "Строительство и ремонт".
Нужны мотивирующие статьи о выгодах ремонта у компаний объёмом 1000-2000 знаков.
Оплата 1-2 долл за 1000 без проб.
Опыт обязателен. Плачу честно.
Желающие заявки оставляйте здесь и пишите мне для получения инструкций на скайп: fastbest1
Начальная схема такова: вы пишете мне в скайп, что готовы поработать, я вам даю ключевик и инструкцию - вы пишете одну статью ( чьи статьи нам подойдут мы обязательно оплатим). Потом, нескольким избранным мы ещё закажем статьи по этой тематике и т. д.
Заявки фрилансеров
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