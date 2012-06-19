Нужны статьи по тематике "Строительство и ремонт"

Требуется копирайт (рерайт) по тематике "Строительство и ремонт".

Нужны мотивирующие статьи о выгодах ремонта у компаний объёмом 1000-2000 знаков.

Оплата 1-2 долл за 1000 без проб.

Опыт обязателен. Плачу честно.

Желающие заявки оставляйте здесь и пишите мне для получения инструкций на скайп: fastbest1

Начальная схема такова: вы пишете мне в скайп, что готовы поработать, я вам даю ключевик и инструкцию - вы пишете одну статью ( чьи статьи нам подойдут мы обязательно оплатим). Потом, нескольким избранным мы ещё закажем статьи по этой тематике и т. д.