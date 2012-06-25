Диплом по архитектуре

Тема: "Дом престарелых" ландшафт + основное здание

У меня факультет дизайна. Для дипломной работы мне надо 2-х этажное здание школы переделать в дом престарелых. Упор идет на ландшафт вокруг здания. Внутренние помещения разрабатывать не надо. Только на плане. Возможно только ресепшн.

Срок – 25.06.12

Подробности исполнителю.

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