Диплом по архитектуре

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Закрыт1 заявка66 просмотров

Тема: "Дом престарелых" ландшафт + основное здание

У меня факультет дизайна. Для дипломной работы мне надо 2-х этажное здание школы переделать в дом престарелых. Упор идет на ландшафт вокруг здания. Внутренние помещения разрабатывать не надо. Только на плане. Возможно только ресепшн.

Срок – 25.06.12

Подробности исполнителю.

Предлагайте цены, пожалуйста.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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