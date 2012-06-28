Написание текстов для сайта по продаже футболок

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Завершен14 заявок247 просмотров

Сайт продажи футболок нуждается в 2-3 текстах.

Тематика: 1. Выставка компании в Иркутске. 2. Обзор прикольных футболок. 3. Размеры футболок, какие бывают стандарты размеров и как их соотнести 4. Модные футболки 5. Стильные футболки 6. Как сложить футболку 7. Акция "100 футболок" 8. Клубные футболки 9. Качество футболок узбекистан 10. Футболки почтой, заказать футболку через интернет

Оплата вебмани. Объем статьи, за исключением 1-й, составляет 1 - 1.3 К знаков без учета пробелов.

13 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад
$15
3 дня
Как обычно - оперативно и грамотно написанные тексты. Доволен клиент, я как доволен! :) Отдаешь заказ - и нет проблем. Можно положиться на решение вопроса.
Большое спасибо Александру за приятное сотрудничество! ТЗ четкое, подход доброжелательный, оплата своевременная. То, что надо :)

Заявки фрилансеров

elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
13 лет назад

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