Обзор самоделок + добавление на сайт

Здравствуйте, у меня к Вам творческое задание - делать обзоры самоделок(поделок).

Краткое ТЗ:

- Находите 4-5 самоделок(поделок) одной тематики(направления), например: поделки из покрышек, поделки на тему лето, самодельные украшения и т.д.;

- берете по одной, самой выразительной картинки, от каждой самоделки;

- делаете описание для каждой самоделки, по 400-500 знаков (без пробелов);

- пишите вступительный текст на 250-300 знаков;

- формируете все в одну статью и добавляете на сайт (доступ в админпанель не нужен, cms DLE).

Предоставляю подробное ТЗ.

Добавлять на сайт очень просто, есть подробные инструкции.

Работы много, готов оплачивать по 1 такой статье в день.