Здравствуйте. Нужен человек (девушка!), у которого много свободного времени для рерайта коротких текстов. Тексты интересные, разные факты, истории, случаи из жизни. В день нужно 2-3 таких новости — надо посмотреть на ваши ...
Обзор самоделок + добавление на сайт
Здравствуйте, у меня к Вам творческое задание - делать обзоры самоделок(поделок).
Краткое ТЗ:
- Находите 4-5 самоделок(поделок) одной тематики(направления), например: поделки из покрышек, поделки на тему лето, самодельные украшения и т.д.;
- берете по одной, самой выразительной картинки, от каждой самоделки;
- делаете описание для каждой самоделки, по 400-500 знаков (без пробелов);
- пишите вступительный текст на 250-300 знаков;
- формируете все в одну статью и добавляете на сайт (доступ в админпанель не нужен, cms DLE).
Предоставляю подробное ТЗ.
Добавлять на сайт очень просто, есть подробные инструкции.
Работы много, готов оплачивать по 1 такой статье в день.
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