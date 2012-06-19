Обзор самоделок + добавление на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок220 просмотров

Здравствуйте, у меня к Вам творческое задание - делать обзоры самоделок(поделок).

Краткое ТЗ:

- Находите 4-5 самоделок(поделок) одной тематики(направления), например: поделки из покрышек, поделки на тему лето, самодельные украшения и т.д.;

- берете по одной, самой выразительной картинки, от каждой самоделки;

- делаете описание для каждой самоделки, по 400-500 знаков (без пробелов);

- пишите вступительный текст на 250-300 знаков;

- формируете все в одну статью и добавляете на сайт (доступ в админпанель не нужен, cms DLE).

Предоставляю подробное ТЗ.

Добавлять на сайт очень просто, есть подробные инструкции.

Работы много, готов оплачивать по 1 такой статье в день.

DLE
13 лет назад
nikolay28
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
10 дней
Показала себя ответственным и талантливым копирайтером, тексты написаны грамотно и интересно. Советую к сотрудничеству.
Спасибо Николаю за интересное задание, грамотное ТЗ и быструю оплату!
341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена отлично, на высоком уровне! Человек знает свое дело - рекомендую к сотрудничеству!
Приятно работать с человеком - подробное и грамотное ТЗ, своевременая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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