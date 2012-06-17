Здравствуйте. Нужен человек (девушка!), у которого много свободного времени для рерайта коротких текстов. Тексты интересные, разные факты, истории, случаи из жизни. В день нужно 2-3 таких новости — надо посмотреть на ваши ...
Тексты на сайт
Здравствуйте.
Необходимо написать тексты о компании. Русский, немецкий и, возможно, украинский язык. Тема - промышленность, производство. Подробнее расскажу исполнителю, есть кое-какие наброски.
Интересует качественное исполнение, а не копирование у других! (извиняюсь, но просто были случаи)
Заявки, пожалуйста, только в проекте, а не в приват. Цены, сроки, условия сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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