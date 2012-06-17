Тексты на сайт

Здравствуйте.

Необходимо написать тексты о компании. Русский, немецкий и, возможно, украинский язык. Тема - промышленность, производство. Подробнее расскажу исполнителю, есть кое-какие наброски.

Интересует качественное исполнение, а не копирование у других! (извиняюсь, но просто были случаи)

Заявки, пожалуйста, только в проекте, а не в приват. Цены, сроки, условия сотрудничества.