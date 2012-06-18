SEO текст на английском языке

Работу выполнил быстро, чувствуется хорошее владение языком и свой текст (не грабленный) Все нюансы на лету исправляет и дорабатывает. С тематикой SEO знаком, но вот писать продающие письма получается слабо, видимо нет опыта. рекомендую Артема всем, кому нужен качественный перевод, или просто англ. статья на сайт.