SEO текст на английском языке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки184 просмотра

написать продающий SEO текст на английском языке

ключевое слово Article Submission

размер статьи ~2,5 тыс символов.

структура текста:

1- что такое Article Submission

2- зачем нужно Article Submission

3- ожидаемый результат

4- добавьте что считаете нужным на свое усмотрение.

проверка уникальности текста через Copyscape

13 лет назад
skaut
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работу выполнил быстро, чувствуется хорошее владение языком и свой текст (не грабленный) Все нюансы на лету исправляет и дорабатывает. С тематикой SEO знаком, но вот писать продающие письма получается слабо, видимо нет опыта. рекомендую Артема всем, кому нужен качественный перевод, или просто англ. статья на сайт.
Адекватный и приятный заказчик. Отлично сработались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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