Статья об импортерах.

Требуется написать статью о мнении импортеров относительно экспортеров. То есть другими словами статья должна включать в себя оценку удовлетворенности импортеров на основе проведенного анкетирования. Положительные и отрицательные стороны. Есть перечень вопросов который надо раскрыть в статье.

Достаточно 2 листа А4

Оплата 40 долл.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Общение в скайпе.