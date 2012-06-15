Заполнить разделы сайта ветеринарной клиники

Ряд статей (рерайт с материалом исполнителя) по тематике обзора законодательства разных стран (вводный обзор для туристов). Приблизительный объем - 3000 символов на каждую статью.
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Разделов около 20, по 2000 символов на раздел. Пишите срок и цену за 1000 знаков
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