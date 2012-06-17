Приватно для Стукаловой Алёны (Alenkalutsk)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки126 просмотров

Цикл статей по 2000 - 4000 символов (глубокий рерайт с текстами исполнителя).

Тематика: законодательство и традиции стран (США, Мексика, ЮАР и др.).

13 лет назад
ashn
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Хорошие, грамотно написанные, легко читающиеся статьи. Обширные специфические темы (обзоры законодательств разных стран) правильно обобщает в требуемом направлении. Всегда готова внести нужные коррективы. Приятная и четкая работа, рекомендую.
Работа с Андреем только в радость. Заказчик все четко обьясняет, при необходимости повторяет, поправляет и всегда поддерживает во время выполнения заданий. Оплата работы мгновенная. Всем бы таких заказчиков. Очень рекомендую к сотрудничеству фрилансерам!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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