Приватно для Стукаловой Алёны (Alenkalutsk)

Работа с Андреем только в радость. Заказчик все четко обьясняет, при необходимости повторяет, поправляет и всегда поддерживает во время выполнения заданий. Оплата работы мгновенная. Всем бы таких заказчиков. Очень рекомендую к сотрудничеству фрилансерам!