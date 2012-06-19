Написать тексты для сайта по флеш и онлайн играм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок179 просмотров

Задача следующая: написать тексты в разделы на игровом сайте:

Текст от 500 до 1000 символов. В разделах, где много ключевых запросов можно увеличивать до 2-3 тыс. Ключевые слова нужно подсветить тегом ключевое слово . Текст может начинаться фразами вида "В данном разделе представлено..." или "Вашему вниманию предлагается..." или просто "Игры в жанре Action..." и т.д. Многие ключевые слова сопряжены друг с другом, поэтому один запрос может содержать в себе другой, например ключ "играть в игры онлайн" содержится также в выражении "играть в игры онлайн бесплатно без регистрации". Надеюсь, вы сможете сами правильно скомпоновать такие запросы, чтобы не было откровенного переспама - новые алгоритмы не очень любят высокую тошноту ключей в тексте и несвязанную структуру.

К каждому тексту можно добавить приписку "Интересное об играх" или "про игры" или "из мира игр..." или "игровой индустрии" (по разному, на выбор) - это необязательно, но можно для интересности текста).

Я не ставлю задачу употребить все ключи в точном вхождении - можно варьировать, менять падежи и словоформы, я даже не требую, чтобы все составляющие ключевой фразы находились в рамках одного пассажа, главное, повторюсь, ЧИТАЕМОСТЬ текста и его интересность. И пожалуйста не используйте фразы вида "познаете суть красоты на земле", "собраны на единственном портале развлечений". Пишите чем проще, тем лучше, не нужно ничего высокопарного и пафосного.

Вот примеры требуемых текстов:

http://www.playground.ru/flash/sport/ (внизу страницы)

http://www.playground.ru/flash/shot/ (внизу страницы)

Пример как делать не надо (запрос "флеш игры бесплатно играть сейчас"):

"Сегодня на нашем портале представлена уникальнейшая возможность - флеш игры бесплатно играть сейчас". :-)

А как это может звучать по-человечески:

"Не тратьте время зря, уже сейчас вы можете играть в любые флеш игры совершенно бесплатно".

От исполнителя жду ссылку на примеры текстов из схожих тематик, а также цену, за которую Вы готовы взяться за работу. :-) Объем текстов примерно на 50k - может меньше, может чуть больше - зависит, в общем-то, от Вас :)

13 лет назад
Evpen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$40
1 день
Все сделано точно и в срок. Все пожелания были учтены. Дополнительных правок не потребовалось.
Очень приятное сотрудничество. Четкие требования, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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