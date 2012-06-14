Благодарственное письмо

Всем здравствуйте. Для главной страницы сайта http://okna-teplo.ru нужен грамотный, "продающий" текст. Можно использовать необходимые части из того текста, что уже есть. Плюс еще нужно - грамотные, SEO оптимизированные тайтл и заголовки страницы (по тематике сайта). ...