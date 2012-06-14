Благодарственное письмо

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок143 просмотра

Надо написать благодарственное письмо работникам детского сада от имени родителя. Отдельно выделить благодарность логопеду за работу с ребенком.

Стоимость 500 руб.

Объем полтора-два печатных листа.

Оплата после утверждения текста заказчиком.

13 лет назад
_kadr_
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

soraDnik
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

soraDnik
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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