К сожалению, с выбранным исполнителем ничего не получилось. Текст аля "специалисты нашей компании..." был не нужен, о чем было внятно указано в момент переписки. По поводу того, что Инга разбирается в SEO могу сказать следующее - узнать тему, забить запрос в Яндекс.Вордстат и использовать оттуда ВЧ и СЧ ключи это не значит разбираться в теме))) Ни пассажей, ни чего вообще в плане оптимизации использовано небыло. К тому же, при проверке текстов которые были заданы как дополнительное задание, ( отдельно оплачены) я нашел кучу ошибок. Сразу было ясно - текст писался по принципу "а, сойдет". Было задано - описать объекты используя фотографии. Текст ОДИН И ТОТ ЖЕ! Только меняются предложения. Когда было предложено исправить - ничего креативного не получил. Итог - текст ниочем, Инга на связь не выходит. Отзыв отрицательный. Еще раз убедился в том, что за копейки не стоит связываться. ОТВЕТ ПОСЛЕ КОММЕНТАРИЯ К ОЗЫВУ [Комментарий к отзыву] Исправленный текст вам был отправлен еще 2 дня назад, а вторую работу вы же сами и приняли. На связь вы тоже не вышли. ОТВЕТ. Инга, если вы считаете то, что написали и исправили текстом на главную - как вы вообще планируете работать в этой сфере? Принял я ту работу, которая была ПО ОПИСАНИЯМ, это была отдельная договоренность, и я его да, принял. По теме проекта был ТЕКСТ НА ГЛАВНУЮ! Да, вы его переписали, так же бездарно, как и первый написанный текст. И кстати, это не я не вышел на связь, вы после второго вопроса о том, что бы переписать тест написали "Доброе утро, хорошо" и на этом все закончилось. Логи аськи предоставлю.