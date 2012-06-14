Надо отредактировать, (ПРОИЗВЕСТИ РЕРАЙТИНГ) текста первой страницы сайта. Моторяд. Он должен быть: 1) продающий 2000 знаков + 2-3 раздела(абзаца с заголовками) по 500 знаков ( Должен быть написан для человека) ...
Текст на главную
Всем здравствуйте. Для главной страницы сайта http://okna-teplo.ru нужен грамотный, "продающий" текст. Можно использовать необходимые части из того текста, что уже есть. Плюс еще нужно - грамотные, SEO оптимизированные тайтл и заголовки страницы (по тематике сайта). Так же необходимо добавить текст про остекление балконов и лоджий ( это новая услуга). Пожелания к исполнителям - Вы пишите действительно качественный текст без лишней воды. Текст должен зацепить посетителя. Убедить его. Вы в курсе последних требований поисковых систем о тошноте, правильном количестве и расположении ключевиков. Текст должен не быть переоптимизированным, он должен быть оптимально оптимизирован!
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