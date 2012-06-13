Копирайтинг про онлайн-сервис

Доброго времени суток,

Постоянно требуется креативный качественный копирайтинг на тему скриптов для сайтов (онлайн консультант и др). Подробности выбранному исполнителю, первая задача будет текст согласно ТЗ, до 30 000 знаков, при успешном выполнении – постоянные заказы. Сроки не критичны.

Главное внимание при выборе исполнителя будет уделено качеству текстов, а оценить его по портфолио/отзывам не представляется возможным.

Поэтому каждому кандидату предлагается выполнить тестовое задание: написать статью на заданную тему (2500+ знаков без пробелов). Такая задача требует времени, в том числе на ознакомление с темой, поиск и анализ информации, поэтому тестовые задания каждого кандидата будут оплачены в размере 2,5 WMZ (кроме откровенно некачественных текстов; а также кроме веблансеров у которых нет ни одного положительного отзыва) – пусть вас не смущает цена, это только частичная компенсация вашего времени, а не та сумма которую мы планируем платить за качественную работу.

В приложении инструкции по выполнению тестового задания.

Готовую статью (файл Word, при желании защищенный паролем) вышлите на email hitranslator-сами-знаете-что-gmail.com или выложите на сервис обмена файлами(narod.yandex.ru и т.п.) и напишите ссылку на скачивание. Потом напишите приватное сообщение с данными:

1) Пароль к файлу(если использовался)

2) Номер WMZ кошелька

3) Желаемая стоимость 1000 знаков качественного текста, без пробелов (в WMZ).

Кандидатуры без тестового задания рассматриваться не будут. Оплата за тестовые статьи будет сделана при закрытии проекта, но не позже 2 недель от подачи заявки.

Спасибо за ваше время.