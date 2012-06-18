Доброго времени суток! Требуется написание статей, в данный момент около 3 штук. Размер статей: 1000-2000 символов. Тема на которую нужны статьи: женские сумки Не прошу 100% уникальности (хотя очень желательно), можно ...
Нужен качественный рерайт 2 статей
Нужен качественный рерайт с моих исходников. тематика - бизнес. На выходе нужен уникальный текст, легко читаемый, написанный в стиле журнальной статьи.
общий объем 6 тысяч знаков. оплата 2,5$/1000 б.п.
в заявке оставляйте вашу асю или скайп: где вас проще найти.
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