Рерайтер IT новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок213 просмотров

Требуется рерайтер на подготовку IT новостей.

Специализация: Ноутбуки, планшеты, моноблоки.

Объем новости (в среднем): 1000–1500 зн. Исходные данные предоставляются.

Стоимость: 1$/новость (без учета знаков). Оплата по-факту.

Объем работы: 5–15 новостей/месяц.

Что требуется от вас:

1. Умение грамотно и интересно переписать новостной материал.

2. Грамотно его оформить (элементарно – прогнать через типограф).

3. Выслать на проверку (уникальность, читабельность и.т.д.).

Важно! Большим плюсом будет знание (или опыт) в подготовке IT материала. Наличие портфолио.

13 лет назад
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Дмитрий выполнил рерайтинг IT новостей. Спасибо за работу и ответственный подход. Все было сделано четко и в срок.
Никаких проблем во время работы с Ильей. Четкая задача и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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