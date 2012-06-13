Статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок198 просмотров

Нужно 5 статей для компании которая занимается землеустройством, геодезией, кадастром недвижимости.

Так же нужно будет включить туда ключи, объем статьи ~ 2000 зн.

Название темы и статьи предлагайте для выбора.

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$20
2 дня
Спасибо, за проделанную работу, все получилось прекрасно. Обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Отличный заказчик. Четко Тз. Быстрая оплата .Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад