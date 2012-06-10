Написание текста для сайта строительной тематики

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Закрыт14 заявок216 просмотров

Требуется сделать рерайт и написание текста для сайта строительной тематики.

Требования:

Нужен человек, хорошо разбирающийся в строительном оборудовании

Общение или переписка по скайпу

13 лет назад
lexxcorp
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров