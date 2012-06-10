Описание к роликам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок233 просмотра

Требуются люди, которые будут писать описание к роликам, от 100-200 символов, оплата на webmoney. Все интересующие вопросы в личку.

13 лет назад
user0145
Петр 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров