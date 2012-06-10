Рерайт статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок317 просмотров

Здравствуйте,

есть постоянные объемы по рерайту статей (тематика - натяжные потолки). Сейчас есть объем около 100 статей и это не разовая акция, по выполнении этого объема сотрудничество продолжится.

Интересуют продложения около 50р за тысячу без пробелов.

Требования:

1. Уникальность для поисковиков.

2. Добавление тэга

в первый заголовок и тэгов

к параграфам.

3. Доступность по скайпу.

Оплата через Яндекс.Деньги

Интересует:

1. Цена за 1000 без пробелов?

2. Выполняемы объем в день?

Успехов!

13 лет назад
MrObserver
Олег 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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