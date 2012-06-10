Рерайт статей

Здравствуйте,

есть постоянные объемы по рерайту статей (тематика - натяжные потолки). Сейчас есть объем около 100 статей и это не разовая акция, по выполнении этого объема сотрудничество продолжится.

Интересуют продложения около 50р за тысячу без пробелов.

Требования:

1. Уникальность для поисковиков.

2. Добавление тэга

в первый заголовок и тэгов

к параграфам.

3. Доступность по скайпу.

Оплата через Яндекс.Деньги

Интересует:

1. Цена за 1000 без пробелов?

2. Выполняемы объем в день?

Успехов!