Копирайт новостей на сайт города Ахтубинска http://www.vahtubinske.ru Источник - Яндекс новости http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&restrict=on&rpt=nnews2&grhow=clutop 2 новости (статьи) в день, оплата 1500 р. в месяц
Срочный рерайт/копирайт
очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в проект или [email protected]
40 рублей 1к
Заявки фрилансеров
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