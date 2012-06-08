Срочный рерайт/копирайт

очень часто появляется нужда в людях, которые всё могут сделать быстро и качественно. вот и сейчас такая ситуация, за скорость и качество хорошая оплата. есть 40 000 рерайта. разделю между людьми. кто поможет писать в проект или [email protected]

40 рублей 1к