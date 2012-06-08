Написание статей для сайта

Здравствуйте!

Для ежедневного написания качественного контента на долговременной основе, требуются рерайтеры/копирайтеры с опытом работы, по тематике: кабельно-проводниковая, электротехническая и светотехническая продукция. На первых порах необходимо качественное написание статей на каждую группу и подгруппу товаров, а так же рерайт на каждый товар в отдельности. В день нужно делать примерно 8–10 тысяч знаков без пробелов.

Требования к исполнителю:

1. Техническая грамотность, большой словарный запас, своевременность сдачи работ.

2. Необходимо Ваше креативное мышление (Из нескольких технических описаний товара, необходимо будет создавать до нескольких десятков похожих, но в то же время уникальных описаний одного и того же товара, отличие может быть только в цвете, размерах и номиналах!) Каждое Ваше техническое описание должно быть интересно людям, ведь не только за сухим набором цифр они искали то или иное описание?...

3. Для каждой статьи в группе или подгруппе, будет дано ключевое слово или словосочетание, которое должно будет войти в заголовок и 2-3 раза в текст.

Предоставляйте Ваши цены за 1000 символов без пробелов, на копирайт и рерайт!

Оставляйте мейлы, по возможности буду отвечать.