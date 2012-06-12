Рерайт описания фильмов

Здравствуйте уважаемые писатели!

Необходим рерайт художественного описания фильмов. Тексты предоставлю + название фильма. Тексты объемом от 200 до 1000+ символов каждый. Тематика не сложная, потому приоритетным для меня будет - стоимость написания.

Указывайте плиз стоимость за 1к рерайта. Работу нужно начать сегодня, прислать первую часть текстов уже завтра.

Первый заказ будет небольшой, а вообще нужно будет описание для нескольких тысяч фильмов.

Можно новички без отзывов, оплата всё-равно пост фактум по вебмани ВМЗ.

Жду предложений.

С уважением,

Сергей.