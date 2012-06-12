Необходимо написать тех.задания на тему юторрент под версию виндос мобиле 6.5 Оплата будет после проверки работы. Мошенники просьба проходить мимо.
Рерайт описания фильмов
Здравствуйте уважаемые писатели!
Необходим рерайт художественного описания фильмов. Тексты предоставлю + название фильма. Тексты объемом от 200 до 1000+ символов каждый. Тематика не сложная, потому приоритетным для меня будет - стоимость написания.
Указывайте плиз стоимость за 1к рерайта. Работу нужно начать сегодня, прислать первую часть текстов уже завтра.
Первый заказ будет небольшой, а вообще нужно будет описание для нескольких тысяч фильмов.
Можно новички без отзывов, оплата всё-равно пост фактум по вебмани ВМЗ.
Жду предложений.
С уважением,
Сергей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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