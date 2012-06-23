Нужны уникальные продающие описания фильмов

Для начала требуется партия из 50 описаний или отзывов (рецензий) на фильмы для магазина www.bdbox.ru.

Исполнитель будет выбран по тестовому описанию фильма Джон Картер: http://www.bdbox.ru/John-Carter-3D/2644_disk

Описание \ отзыв (рецензия) должны содержать в среднем 1000 знаков без пробелов.

Жду тестовое описание в личку и сумму за весь объём (50 фильмов для начала). Список предоставлю выбранному исполнителю.