Нужны уникальные продающие описания фильмов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки231 просмотр

Для начала требуется партия из 50 описаний или отзывов (рецензий) на фильмы для магазина www.bdbox.ru.

Исполнитель будет выбран по тестовому описанию фильма Джон Картер: http://www.bdbox.ru/John-Carter-3D/2644_disk

Описание \ отзыв (рецензия) должны содержать в среднем 1000 знаков без пробелов.

Жду тестовое описание в личку и сумму за весь объём (50 фильмов для начала). Список предоставлю выбранному исполнителю.

13 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

tomiktomik
Тамара 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
aridni
Индира 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
Подход к работе очень ответственный, качество на высоте.
Дмитрий - терпеливый заказчик, который моментально отвечает на любые возникающие вопросы, тактичный и понимающий критик. Подобный проект - счастье киномана! :)

Заявки фрилансеров

tomiktomik
Тамара 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
aridni
Индира 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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