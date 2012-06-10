Требуется человек для постоянного сотрудничества, наполнение статьями нового сайта на тему психология, начльное продвижение сайта
Отзывы
Необходимо написать порядка 30 отзывов на сайт фирмы, представляющей услуги в сфере написания студенческих работ.
Объем 1 отзыва - 3-4 предложения.
Срок - 1-2 день с момента выбора исполнителем.
Цена?
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