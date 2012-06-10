Отзывы

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Завершен13 заявок254 просмотра

Необходимо написать порядка 30 отзывов на сайт фирмы, представляющей услуги в сфере написания студенческих работ.

Объем 1 отзыва - 3-4 предложения.

Срок - 1-2 день с момента выбора исполнителем.

Цена?

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$10
2 дня
Инна выполнила работу в срок, качественно. Спасибо!
Очень творческое задание! Работа с Эммой - сплошное удовольствие! Подробно расписана задача, нормальные сроки исполнения, быстрая проверка, достойная оплата.

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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